Breda fopt snelheidsduivels

Om hardrijders een les je te leren, heeft Breda een nepflitsbus in de berm gezet. Ⓒ ERALD VAN DER AA

Breda - Hardrijders in Breda die denken binnenkort een bon in de bus te krijgen omdat ze geflitst zijn, hebben mogelijk geluk. Want de ’flitsbus’ die op de Zuidelijke Rondweg automobilisten de stuipen op het lijf jaagt is namelijk van karton en herbergt geen camera.