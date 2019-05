Nog één keer Holleeder in de bunker

Ⓒ Illustratie:Petra Urban

AMSTERDAM - De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder (60) is begin april afgesloten, maar donderdag vindt er toch nog een zitting plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De rechtbank moet het voortduren van het voorarrest van Holleeder tussentijds toetsen omdat er tussen het einde van de behandeling van de zaak en de uitspraak (gepland op 4 juli) meer dan de wettelijke termijn van drie maanden zit.