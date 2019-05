Donald Trump jr. gedaagd door senaatscommissie

De commissie wil Trump jr. ondervragen over de getuigenis die hij in september 2017 bij de senaatscommissie heeft afgelegd en die later werd tegengesproken door de voormalige Trump-advocaat Michael Cohen. Trump jr. ontkende desgevraagd direct betrokken te zijn geweest bij de plannen voor een Trump Tower in Moskou. ,,Wat ik weet, weet ik pas sinds de laatste paar weken'', zei hij destijds.

Cohen verklaarde de familie Trump, onder wie zoon Donald Trump jr. en zijn zus Ivanka, zeker tien keer te hebben ingelicht over de situatie en voortgang van het Trump Tower-project, waarvan de bouw uiteindelijk niet is doorgegaan.