Militairen ontkennen mishandelingen collega’s

De verdachten - tussen de 26 en 40 jaar - zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) in de eerste helft van 2013 in de fout gegaan, in de Oranjekazerne in Schaarsbergen en tijdens een oefeningsweek in Duitsland. Ze zouden collega’s hebben geschopt en geslagen, een van hen bijna dagelijks, vooral in de doucheruimte en bij de bar. Er zou ook op hem zijn geplast. Drie verdachten hebben zich volgens de aanklaagsters schuldig gemaakt aan ’driemantillen’, waarbij twee personen iemand op de grond drukken en een derde met zijn blote billen op of vlakbij het gezicht van het slachtoffer zit of hangt.

De verdachten, van wie twee nog militair zijn, worden beticht van mishandeling, bedreiging en vernedering. Zo zouden ze met een ontbloot onderlichaam op gezichten van slachtoffers zijn gaan zitten en zou over een van hen zijn geplast. Een en ander gebeurde in wisselende samenstelling, zowel van verdachten als slachtoffers. Een meerdere wordt ernstig kwalijk genomen dat hij niet ingreep. Aanvankelijk waren er tien verdachten, maar tegen de helft was geen overtuigend bewijs, meenden de aanklaagsters.

De verdediging stelde ook dat het strafrechtelijk onderzoek rammelde, omdat de verklaringen van de aangevers tegenstrijdig, onbetrouwbaar en leugenachtig zijn. Ook het motief van het OM om alsnog te gaan vervolgen, deugt volgens de advocaten niet. Aanleiding was volgens hen dat een van de slachtoffers naar de media was gestapt, waarna ophef ontstond. Deze aangever volgt het proces via een videoverbinding.

Maar volgens de officier van justitie is de verjaringstermijn van zes jaar niet geschonden, omdat verdachten vorig jaar wisten waarvoor ze precies worden vervolgd. Ze wees er ook op dat pas na het interne onderzoek nog meer strafbare feiten naar boven kwamen. En die moeten echt aan de rechter worden voorgelegd, vindt ze. Ook duurde de kwestie lang vanwege de negatieve en gesloten groepscultuur en omdat aangevers aarzelden om allerlei redenen.

De rechtbank gaat over de verzoeken nadenken.