Militairen voor rechter om mishandelingen

ARNHEM - Twee militairen en drie oud-militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen moeten zich donderdag en vrijdag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem verantwoorden voor beschuldigingen van mishandeling, bedreiging en vernederingen van drie andere oud-militairen. Dat zou in 2012 en 2013 zijn gebeurd op de Oranjekazerne in Schaarsbergen en in het buitenland.