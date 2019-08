’Epstein kreeg 12-jarigen cadeau voor verjaardag’

Giuffre, naar eigen zeggen gerekruteerd als seksslaaf op haar vijftiende door de toenmalige vriendin van Epstein, beschrijft in rechtbankdocumenten dat de meisjes werden ingevlogen, werden misbruikt en de volgende dag terug naar huis werden gestuurd.

„Het ergste wat ik uit zijn mond heb gehoord, was het verhaal over die zogenaamd mooie 12-jarige meisjes die hij had ingevlogen”, staat in het transcript van het rechtbankdocument volgens de New York Post en de Daily Mail. „Het was een verrassingscadeau van een van zijn vrienden. Ik heb ze gezien, ik heb ze ontmoet.”

De vriend zou Jean-Luc Brunel zijn geweest, een modellenscout. „Jeffrey vertelde dat ze van arme families kwamen en dat hun ouders het geld nodig zouden hebben.”

Orale seks

De rechtbankdocumenten waren onderdeel van de rechtszaak die in 2008 tegen Epstein liep. De miljardair werd veroordeeld, maar ontsnapte aan een jarenlange gevangenisstraf met wat werd beschreven als ’de deal van de eeuw’. De aanklager destijds die de deal sloot, Alex Acosta, was minister in het kabinet van Donald Trump en stapte op na de ophef over nieuwe onthullingen. De nieuwe documenten waren onderdeel van een rechtszaak die slachtoffers tegen de staat hadden aangespannen over die deal. Die rechtszaak loopt nog steeds.

Volgens Giuffre beschreef Epstein tegen haar hoe de meisjes hem hebben gemasseerd en hoe ze hem oraal moesten bevredigen. Ook had Epstein duidelijk plezier in het gemak waarmee de meisjes konden worden ingevlogen.

„Hij vertelde me hoe Brunel die meisjes uit Parijs had gekocht van hun ouders, door visa’s, geld en een modellencarrière te beloven”, aldus Giuffre. „Hij lachte onophoudelijk. Epstein vond het briljant hoe geld mensen kan verleiden tot praktisch alles.”

Modellenbureau

Volgens dezelfde rechtbankdocumenten zouden, volgens slachtoffers, ook meisjes uit Zuid-Amerika en Oost-Europa naar Epstein zijn gehaald om seks te hebben met Epstein. Die laatste zou onder meer 1 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in het modellenbureau MC2 in Miami, eigendom van Jean-Luc Brunel.

MC2 ontkent iedere connectie met Epstein. Het bedrijf meldt dat Brunel inmiddels niet meer werkzaam is voor MC2. Brunel zelf ontkent alles. „Ik weerleg met klem dat ik iets verkeerd heb gedaan in mijn carrière als manager van modellenbureaus.”

Ook prins Andrew is ernstig in opspraak geraakt. Hij werd gefotografeerd als hij, in het huis van Epstein, een jong ogend meisje uitzwaait.

