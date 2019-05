Oeps: fout op 46 miljoen Australische bankbiljetten

Dat meldt de BBC. De RBA bevestigde de fout donderdag en geeft aan de tikfout in de volgende oplage te zullen oplossen. Tot die tijd zijn de miljoenen briefjes met de gênante tikfout gewoon in omloop.

Op het biljet prijkt het portret van Edith Cowan, het eerste vrouwelijke parlementslid in Australië. Wat lijkt op een grasveldje op de achtergrond van het portret van Cowan is in werkelijkheid een kolom tekst dat een citaat bevat uit haar eerste toespraak tot het parlement. Het citaat wordt meerdere malen herhaald in microscopisch kleine lettertjes. In elke herhaling van het citaat is het woord ’responsibilty’ afgedrukt met een ontbrekende letter i.

Ⓒ EPA

Er ging ruim een half jaar overheen voor iemand met een vergrootglas te typefout ontdekte.

Het biljet van 50 dollar is het meest gebruikte briefje in Australië en het meest uitgegeven briefje in geldautomaten.

Het nieuwe biljet verscheen in oktober met nieuwe beveiligingsfuncties in het ontwerp om vervalsing te voorkomen.