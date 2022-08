Duits 9-euroticket is ’groot succes’ en bespaart miljoenen tonnen CO2-uitstoot, maar krijgt geen vervolg

Binnenland

Enorme plens regen gevallen in Alpen, maar waterpeil Rijn zakt straks ’gewoon’ weer

De droogte neemt almaar toe, maar toch krijgt de scheepvaart op de Rijn enige ademruimte. Dat danken we aan een enorme plens regen die is gevallen in de Alpen, leggen de meteorologen van Weeronline uit. ,,Maar als die bel voorbij is, gaat de Rijn gewoon weer zakken.”