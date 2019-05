Noord-Korea vuurt weer raketten af

De lancering viel samen met een bezoek van de Amerikaanse gezant voor Noord-Korea aan Seoul, de hoofdstad van buurland Zuid-Korea. Het gaat om de tweede rakettest in korte tijd. Dictator Kim Jong-un woonde minder dan een week geleden de lancering bij van meerdere projectielen. Dat was de eerste rakettest sinds november 2017.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vermoedt dat de Noord-Koreanen een signaal willen afgeven. „Noord-Korea lijkt ontevreden te zijn dat het geen deal kon sluiten in Hanoi”, aldus Moon in een gesprek met omroep KBS.

Moon verwees daarmee naar de Amerikaans-Noord-Koreaanse top in de hoofdstad van Vietnam. De Noord-Koreaanse leider Kim ontmoette daar in februari de Amerikaanse president Donald Trump. Het topoverleg over het nucleaire programma van Noord-Korea leidde toen niet tot een doorbraak.

Het geïsoleerde regime van Kim wil af van de zware internationale sancties waar het onder gebukt gaat. De Amerikanen eisen op hun beurt dat de Noord-Koreanen hun nucleaire programma ontmantelen. Dat overleg verloopt moeizaam.