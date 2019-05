Dit zijn de slechtste vliegvelden ter wereld

AirHelp vergelijkt sinds 2015 de prestaties van luchthavens, en legde voor dit jaar 132 luchthavens langs de meetlat. Daarbij woog het op tijd aankomen en vertrekken voor 60 procent mee in het rapportcijfer. Aanwezige winkel- en eetgelegenheden en tevredenheidscijfers die reizigers in een enquête gaven, telden elk voor 20 procent mee.

Op die twee laatste punten scoort Eindhoven Airport een voldoende, maar het is de punctualiteit die de luchthaven de das omdoet. Schiphol kwam met een 68e plek als middenmoter uit de bus. Ook bij 's lands grootste luchthaven zijn vertrek- en aankomsttijden de zwakste plek. Hamad International Airport in Qatar scoorde dit jaar het best, gevolgd door de internationale luchthaven Haneda in Tokio en de internationale luchthaven van Athene.