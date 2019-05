Weer dode ooievaar aangetroffen in Twente

De partner van de ooievaar zat nog op het nest, zo meldt Hart van Nederland. De Dierenbescherming en brandweerlieden ontfermen zichzelf over de eieren. Die proberen zij uit het nest te halen. Ooievaars kunnen namelijk niet alleen voor de eieren zorgen.

Volgens het programma is het nog niet duidelijk of er een mannetje of vrouwtje is omgekomen. Afgelopen vrijdag werd er ook al een dode ooievaar gevonden in het Overijsselse De Lutte. Het mannetje werd in de nacht vanuit een zilvergrijze Audi doodgeschoten. „Hoe gek ben je dan?!” reageerden boze buurtbewoners destijds.