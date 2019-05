Koninklijk onthaal voor vertraagde prins Harry

Prins Harry laat zijn kersverse baby Archie en vrouw Meghan voor een dag even achter omdat zijn hart als ambassadeur ook ligt bij zijn ’andere kind’: de Invictus Games. Bij de perspresentatie over deze spelen voor gehandicapte soldaten zojuist in de Sportcampus bleek al zijn betrokkenheid. Afgelopen jaar was het prins Harry die Den Haag na een bid op deze bijzondere spelen uitkoos als de locatie voor 2020.

In het Zuiderpark zijn dranghekken geplaatst. Een echte fan van het Engelse koningshuis zat al even te wachten om straks een glimp van prins Harry op te vangen. Royaltydeskundige Sam stond klaar met een enorme beer met badjas in de hoop dat de hertog van Sussex die mee terugneemt voor Archie.

Bekijk ook: Prins Harry komt naar Den Haag

Prins Harry zal verschillende demonstraties te zien krijgen onder andere van pijl- en boogschieten. Deze tak van sport is ook een van de negen onderdelen van de Invictus Games. Ook krijgt hij een toer over het terrein buiten waar voorheen ADO de wedstrijden voetbalde.

Volgend jaar komen hier 550 soldaten deelnemen aan de games. Ze mogen allemaal twee begeleiders meenemen. Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif: „Het deelnemen betekent dat de soldaten vooral laten zien wat ze wel nog kunnen. Dat is de overwinning en telt meer dan de sportprestaties.”

Onze verslaggever is aanwezig in Den Haag. Lees hieronder haar verslag via Twitter: