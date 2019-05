De hondenuitlaatmoorden: een reconstructie

De politie doet een inval aan de Hooikade in Den Haag Ⓒ Rene Oudshoorn

Binnen vier dagen werden twee vrouwen en een man in Den Haag en op de Brunssummerheide door vermoedelijke dezelfde persoon om het leven gebracht. Woensdagavond pakte de politie de 27-jarige Thijs H. hiervoor op. Of er een verband is tussen de moorden is nog volstrekt onduidelijk. Mogelijk werden de slachtoffers lukraak uitgekozen tijdens het uitlaten van de hond.