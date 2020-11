Anti-lockdowndemonstranten in Londen slaags met politie

Een demonstrant wordt afgevoerd door de politie. Ⓒ ANP / HH

LONDON - In het centrum van Londen is een demonstratie tegen de lockdownmaatregelen zaterdag uitgelopen op ongeregeldheden en arrestaties. Honderden betogers die in de buurt van Oxford Street door de stad trokken, scandeerden leuzen als ’vrijheid’ en droegen borden met teksten als „stop met ons te controleren.”