Protest tegen lockdown in Londen: 60 arrestaties

Honderden betogers die in de buurt van Oxford Street door de stad trokken, scandeerden leuzen als „vrijheid” en droegen borden met teksten als „stop met ons te controleren.”

Volgens Sky News kwam het tot geweld tussen demonstranten en politie toen agenten de grote groep wilden verspreiden. In Regent Street werd het verkeer stilgelegd terwijl de politie bezig was om mensen die op de weg lagen, in de boeien te slaan.

In aanloop naar het protest waren al arrestaties verricht bij het station King’s Cross omdat mensen zich niet aan de coronaregels hielden. Ook in Hyde Park werden mensen geboeid afgevoerd.

De Londense politie zei dat het aantal arrestaties in de loop van zaterdag nog kan oplopen, aldus de BBC. De politie riep mensen op naar huis te gaan.