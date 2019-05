’Ook Allahu akbar bij herdenking A’dam’

Op de Dam ging het dit jaar gelukkig niet mis. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is de 4 mei-herdenking op wrede wijze verstoord. Enkele jongens scandeerden tijdens de optocht vanuit de auto ‘Allahu akbar’. Dat melden de 4 en 5 mei-comités van Nieuw-West. Bovendien blijkt het neergelegde bloemstuk van LHBTIQ+-organisatie Pink Nieuw-West op de boulevard aan de Sloterplas te zijn weggehaald. De Amsterdamse 4 en 5 mei-comités zijn woest. ,,Dit is respectloos en bedreigend!”