Nieuwe arrestaties na dood journalist

De 29-jarige journaliste stond vorige maand bij onlusten in de Noord-Ierse stad Londonderry naast een politieauto toen ze door een kogel in haar hoofd werd geraakt. De militante republikeinse groepering New IRA heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor haar dood en noemt deze een „tragische vergissing.”

