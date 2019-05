Ollongren: meer experimenten met stembiljet

Volgens de D66-bewindsvrouw hebben zowel kiezers als de stembureaus moeite met huidige reusachtige stembiljetten. Ook wil het ministerie nieuwe stembiljetten ontwikkelen die elektronisch en daarmee makkelijker sneller en nog betrouwbaarder te tellen zijn.

Om te kijken welk stembiljet voor Nederland geschikt is, heeft het ministerie geïnventariseerd welke stembiljetten in andere landen gebruikt worden. Omdat in ons stelsel het aantal partijen dat kan deelnemen aan de verkiezingen onbeperkt is, het aantal kandidaten per partij maximaal 80 kan bedragen én de kiezer een keuze moet kunnen maken op een kandidaat, zijn er beperkte mogelijkheden om een kleiner stembiljet te realiseren. Het ministerie heeft twee concept stembiljetten laten ontwikkelen die hieraan voldoen.

Voor het eerste voorstel zijn er voor de kiezers evenveel stembiljetten beschikbaar als het aantal partijen dat deelneemt aan de verkiezing. De kiezer pakt in het stemlokaal/stemhokje het stembiljet van de partij waarop hij/zij wil stemmen en maakt daarop een keuze voor een kandidaat.

Op het tweede voorstel voor het nieuwe stembiljet staan de namen van de partijen, de partijlogo’s en de nummers - dus niet de namen - van kandidaten. Dat scheelt ruimte. De kiezer stemt door eerst het vakje bij de partij van zijn keuze in te kleuren en vervolgens het vakje van de kandidaat van de partij waarop hij of zij wil stemmen. In het stemhokje is een overzicht van kandidaten en alle gegevens die nu ook op het stembiljet staan beschikbaar zodat de kiezer ziet welke kandidaten op de lijst staan.

Om de experimenten mogelijk te maken is er een tijdelijke wet nodig. Als die het haalt, kunnen ze in het jaar 2021 van start gaan.