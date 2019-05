Aanhoudingen op school Amersfoort na tumult

Ⓒ ANP XTRA

AMERSFOORT - Een mishandeling die vermoedelijk gepleegd is door een scholier uit Amersfoort heeft geleid tot meerdere aanhoudingen op zijn school. Naast de jonge verdachte van de mishandeling, die werd gepleegd in een winkel in de buurt, heeft de politie meerdere familieleden van het slachtoffer opgepakt. Zij waren naar het Pro33college aan de Wiekslag gekomen om verhaal te halen.