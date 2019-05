Paus komt met meldplicht seksueel misbruik

Ⓒ ANP

VATICAANSTAD - Paus Franciscus heeft nieuwe wetgeving voor de Rooms-Katholieke Kerk geïntroduceerd in de strijd tegen seksueel misbruik. Kerkelijke ambtsdragers en medewerkers worden verplicht om misbruik te melden of melding te doen als dat misbruik wordt verzwegen. Bisschoppen kunnen worden aangesproken op misbruik binnen hun bisdom of het toedekken daarvan.