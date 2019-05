Vrouw geëlektrocuteerd bij ’nemen perfecte selfie’

De politie probeert nu te achterhalen om wie het gaat. Volgens getuigen klom de vrouw in de leeftijd van 18 tot 24 jaar zelf in de elektriciteitsvoorziening, zo meldt The Sun. „Waarschijnllijk dacht ze dat wanneer ze niets zou aanraken er niets ernstigs zou gebeuren”, aldus getuige Olga. „Maar het is al voldoende om alleen in de transformator te klimmen om een flinke elektrische schok te krijgen.”

De getuigen waren niet in staat de vrouw te stoppen, zo valt te lezen in het politierapport. Haar lichaam werd uiteindelijk op de transformator gevonden. Ook haar telefoon lag in de buurt. De politie heeft moeite haar identiteit te achterhalen omdat er niemand uit de omgeving als vermist werd opgegeven.

Rusland is na India het land waar de meeste dodelijke slachtoffers vallen bij het nemen van een selfie.