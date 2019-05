Derde keer tbs voor verkrachtende klusjesman

Terwijl de veroordeelde als klusjesman in het huis van de vrouw werkte, overmeesterde en verkrachtte hij haar | foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

GRONINGEN - Een 44-jarige man heeft zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging gekregen omdat hij een 47-jarige vrouw in haar eigen woning heeft verkracht. Het is de derde keer dat de man tbs opgelegd krijgt; hij werd in 1995 en 2010 eveneens veroordeeld voor ernstige zedenmisdrijven.