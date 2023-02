Premium Het beste van De Telegraaf

Calabrië in rouw na migrantendrama: rijen witte lakens op het strand

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Ⓒ EPA

Rome - Door de schipbreuk van een vissersboot in Steccato di Cutro aan de Zuid-Italiaanse kust zijn minstens vele tientallen migranten verdronken, onder wie een baby, een kind van drie en van zeven jaar en verscheidene andere minderjarigen. Er zijn vooralsnog 45 doden gevonden, maar het aantal kan oplopen tot ruim boven de honderd. De gammele vissersboot was niet bestand tegen de hoge golven en de liggende rotsen in zee.