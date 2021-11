Dochter Nieuw-Zeelandse premier ontsnapt uit bed en onderbreekt livestream: ’Mammie?’

„Mammie?”, klinkt het ineens op de achtergrond. „Je hoort al in bed te liggen”, antwoordt de premier. „Het is bedtijd schat, ga terug naar bed. Ik kom zo naar je toe.” Ze kijkt daarna weer in de camera en vervolgt haar verhaal.

Bedtijdmislukking

„Sorry allemaal”, zegt Ardern. „Dat was een bedtijdmislukking, nietwaar? Ik dacht: dit is het juiste moment voor een livestream, maar niet dus.” Ze vertelt dat haar moeder ook aanwezig is om te helpen. „Oma brengt je naar bed. Dank je, oma!” Maar niet veel later klinkt weer het stemmetje van Neve op de achtergrond. De premier besluit om de livestream te stoppen om haar dochtertje in bed te leggen. „Het spijt me, maar ik ga Neve naar bed brengen. Het is al veel te laat voor haar.”

Het is wel vaker voorgekomen dat kinderen een videomeeting verstoren. Ook het interview van de BBC met professor Robert Kelly ging de hele wereld over, maar niet vanwege zijn opmerkelijke deskundigheid. Zijn kinderen en hun moeder stalen de show op de achtergrond.