Biden verslaat Trump in de peilingen

De president reageerde direct door te zeggen dat hij ’niet gelooft’ in polls. „De verkiezing wordt ook geen referendum hoe de coronacrisis wordt afgehandeld. Ik geloof dat de inwoners van dit land slim zijn en niet op een incompetente man als Biden gaan stemmen. Hij is al derig jaar incompetent,” zo citeert de New York Post Trump.

Uit de poll van Reuters/Ipsos blijkt dat Trump veel staten zou verliezen die hem in 2016 aan de zge hielpen.

De verkiezingen zijn overigens pas in november.