Drenkeling Hans na 25 jaar geïdentificeerd omdat zijn nichtje niet kon slapen

Na 25 jaar speuren is de man die op het strand in Nederland aanspoelde: het is Hans. Ⓒ NHD/Albert Vermeulen

Den Hoorn - Zes jaar lang heeft John Welzenbagh van het Team Maritieme Politie in Den Helder zich vastgebeten in de zaak van de ongeïdentificeerde drenkeling die in juli 1995 aanspoelde op de Razende Bol, het eilandje tussen Texel en Den Helder. Begin deze maand kwam het verlossende bericht. Het gaat om een ’Hans’die merkwaardig genoeg nooit als vermist is opgegeven.