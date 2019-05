Primark oogst lof met model zonder tand

Lu is een rijzende ster in de modellenwereld. Zo werd ze dit jaar nog getipt als een van de ’meest interessante gezichten’ voor de New York Fashion Week. Die waardering heeft ze onder meer te danken aan haar gebit, en meer in het bijzonder een missende voortand.

De campagne is al door meer dan 500.000 mensen geliked. Ook is al ruim 27.000 keer gereageerd, met goeddeels positieve reacties. Daaruit blijkt dat heel wat mensen niet alleen druk ondervinden om er slank uit te zien, maar ook om een perfect gebit te hebben. „Toen ik achttien was miste ik vier maanden een voortand na een ongeval. Mijn zelfvertrouwen leed er flink onder en ik was te beschaamd om te praten of te lachen. Indien ik die foto toen had gezien, zou dat een groot verschil gemaakt hebben”, zegt iemand in de reacties op Instagram.

