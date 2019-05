Alleen lange celstraf voor vader ’rooffamilie’

De familie verklaarde eerder ’gewoon vakantie te willen vieren aan de Zeeuwse kust.’ Ⓒ Hollandse Hoogte

MIDDELBURG - De vader van een rondtrekkende buitenlandse familie is veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor een reeks berovingen in campers en auto’s aan met name de Zeeuwse kust. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde de Italiaans sprekende en uit het voormalige Joegoslavië afkomstige familie ervan vorige zomer - binnen een maand - circa zeker 160 voertuigen te hebben leeggeroofd.