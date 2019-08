Haga Lyceum weigert inspecteurs

Die verbouwing was nodig omdat er te weinig ruimte was in de school om de aanwas van nieuwe leerlingen kwijt te kunnen. Op termijn wil de omstreden school, die een wachtlijst heeft, namelijk doorgroeien tot 950 leerlingen. Daar is nu te weinig ruimte voor, waardoor de school eigenhandig het pand anders heeft ingedeeld. Een keukentje en een ontspanningsruimte zouden zijn verbouwd tot klaslokalen. Voor die verbouwing was geen vergunning aangevraagd.

Signalen

„In dit geval hebben wij via mediaberichtgeving signalen gekregen dat het gebouw van binnen is aangepast”, laat de woordvoerder van de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman weten. „Dat is aanleiding om de situatie te bekijken. Er krijgen immers straks kinderen les.” Ze vertelt dat de gemeente aan de school heeft laten weten dat er bouwinspecteurs gaan langskomen om te kijken of het gebouw wel veilig is, waarna bestuurder Söner Atasoy heeft aangekondigd die inspecteurs niet te zullen toelaten.

De woordvoerder van de wethouder: „De directie van de school heeft mondeling laten weten de bouwinspecteurs geen toegang te willen verlenen. Wij vinden dat niet in het belang van de leerlingen en we beraden ons op de vervolgstappen.”

Want, zo vertelt ze: „De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebouwen in de stad. In die rol gaan bouwinspecteurs van de gemeente regelmatig binnenkijken bij gebouwen of zij veilig zijn. Dat gebeurt na aangekondigde verbouwingen en ook wanneer er signalen zijn dat er onaangekondigd en/of zonder vergunning is verbouwd. Het is belangrijk dat het gebouw zelf veilig is en dat de nood- en hulpdiensten bij bijvoorbeeld brand de weg weten te vinden in het gebouw.” Ze benadrukt dat de gemeente een ’goed schoolgebouw ter beschikking heeft gesteld aan het Cornelius Haga Lyceum’. „In dit gebouw is ruimte voor 500 leerlingen.”

Aantonen

Schoolbestuurder Atasoy zegt inderdaad dat hij vindt dat de inspecteurs van de gemeente ’niet bevoegd zijn om de school te inspecteren’. „Ik heb gezegd dat ze hier niks te zoeken hebben. De bal ligt bij hen, laat ze eerst maar aantonen dat ze gerechtigd zijn om binnen te treden”, zegt hij. Atasoy laat weten dat hij eerst een juridische onderbouwing wil zien. „Ik ben rechtsstatelijk ingesteld. Als ik zie dat er wettelijke redenen zijn waarom ze wel naar binnen mogen, dan mogen ze binnenkomen.”

Eerder dit jaar kwam het Haga Lyceum onder een vergrootglas te liggen nadat de AIVD waarschuwde voor de school. ’Richtinggevende personen’ op de school zouden zich omringen met ’salafistische aanjagers’ en leerlingen zouden het risico lopen om in aanraking te komen met radicale ideeën rond de islam, waarna er tot in de Tweede Kamer stemmen opgingen om de school te sluiten. De onderwijsinspectie vond geen aanwijzingen voor radicalisering, al maakte de inspectie wel gehakt van de financiële situatie van de school. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is bezig met een onderzoek naar de handelswijze van de AIVD in het dossier van de school.