Irritatie over asielzoeker die van rechter niet terug naar België mag: ’Waar zijn we mee bezig?!’

Door Alexander Bakker en Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) werkt nauw samen met zijn Belgische collega Nicole De Moor om te zorgen dat andere EU-lidstaten zich aan de Dublinregels houden. Ⓒ foto ANP/hh

Den Haag/Brussel - De rechterlijke blokkade om een asielzoeker over te dragen aan België die daar al een asielverzoek had lopen, irriteert staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Volgens de rechtbank in Den Haag mag Nederland de asielzoeker niet naar België sturen omdat het land niet kan garanderen dat hij daar opvang krijgt. „Het is de rechter, dus we zullen ons erbij moeten neerleggen”, zegt Van der Burg. „Maar ik vind hier van alles van.”