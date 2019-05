Thijs H. zat in ggz-kliniek

Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf. Mondriaan zegt in een reactie: „We vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd en leven mee met de nabestaanden. Verder kunnen we niets zeggen. Dat moet de politie doen”, aldus een woordvoerder.

Uit alles blijkt dat H. zeker de laatste weken psychisch labiel was. Buren van zijn appartement in Den Haag zeggen dat hij kort geleden thuis volledig door het lint ging en een deur vernielde. Hij woonde daar twee weken.

In de straat waar H. woonde in Brunssum zagen ze hoe de moordverdachte met zijn ziel onder zijn arm liep. Buren van de ouderlijke woning merkten twee weken geleden op hoe hij er veel spullen in een auto laadde en vertrok. Zijn moeder is advocate en heeft gezorgd voor de raadsman die H. nu bijstaat.

De raadsman is Serge Weening. Hij mag niets zeggen over zijn cliënt en het onderzoek. „Hij zit in volledige beperking vast.”

Thijs H. werd woensdagavond opgepakt nadat zijn naam en foto waren verspreid. De foto is vermoedelijk een ’still’ van een camera bij de ingang van een instelling van Mondriaan. De politie wil hierover uit onderzoeksbelang niets zeggen.

Tips rond deze zaak? Zet het nummer van onze tiplijn in je telefoon: +31 613650952 of mail naar m.van.wely@telegraaf.nl

Bekijk ook: Buurvrouw moordverdachte neemt maatregelen