OM: jonge vrouw omsingeld en aangerand door groep joelende Eritreeërs

Tegen de drie volwassen verdachten (20, 21 en 25 jaar) eiste het OM donderdag voor de rechtbank in Alkmaar werkstraffen van 80 (2x) en 60 uur en daarnaast ook voorwaardelijke gevangenisstraffen van een maand. De zaak tegen een destijds minderjarige verdachte wordt achter gesloten deuren behandeld.

Een van de vijf vermeende aanranders is nog altijd spoorloos. Alle verdachten komen uit Eritrea. De officier vroeg zich hardop af of de verdachten zich wel realiseren wat ze hebben gedaan.

’Excuses’

Hun advocaten wezen de rechters erop dat een veroordeling gevolgen kan hebben voor hun verblijfsstatus. Van een van de verdachten is de aanvraag tot naturalisatie al afgewezen. Hashe T. (25) is in deze zaak al eerder veroordeeld omdat hij bij zijn aanhouding een politieagent in zijn been beet.

De advocaat van T.: „Hij kan het Nederlanderschap voorlopig dan ook niet aanvragen. Achteraf realiseert hij zich dat de vrouw zich onprettig heeft gevoeld. Het was een versierpoging van een groep jongeren die haar mee uit vroeg. En dat is totaal verkeerd begrepen en daarvoor zijn ter plaatse excuses gemaakt. Er is geen sprake geweest van seksuele handelingen.”

Slaapverlamming

Voor de jonge vrouw was het een verschrikkelijke ervaring. Er werd op haar telefoon gekeken wat ze aan het doen was: „Heb je een vriendje?”, vroeg een van de mannen haar in het Nederlands. Met een man naast haar en vier mannen om haar heen kon ze geen kant op. Er werd met geld gezwaaid en gezegd: „Kijk, ik heb 100 euro.” Joelend en lachend werd ze ingesloten.

Volgens haar advocate Laura Wagemaker heeft de groepsaanranding grote impact gehad op het leven van het destijds 20-jarige slachtoffer. De vrouw heeft last van slaapverlamming als gevolg van haar trauma’s: „Ze kan dan ’s nachts opeens niet meer bewegen en heeft dan herbelevingen.”

Drankmisbruik

Het OM vindt dat er overweldigend bewijs is door verklaringen van getuigen, onder wie twee politieagenten in burger die toevallig in de buurt waren. Eén advocaat betoogde dat drankmisbruik een grote rol heeft gespeeld: „Mijn cliënt schaamt zicht daar ook voor en heeft er spijt van.” Volgens het OM zijn „alle vijf verdachten handtastelijk geweest”.

Alle verdachten spraken van een ’mislukte versierpoging’. Een van de mannen gaf toe hij de vrouw goed had verstaan toen ze vroeg om met rust te worden gelaten. De officier van justitie: „Er is was sprake van samenwerking en dan maakt het niet meer uit wie welk lichaamsdeel heeft aangeraakt. Alle verdachten hebben zich in groepsverband medeschuldig gemaakt aan aanranding. Bij de strafmaat houd ik er rekening mee dat het niet de ergste soort ontuchtige handelingen, maar aanrakingen betrof.”

De rechtbank doet op 16 februari uitspraak.