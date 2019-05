‘De oorlog tegen terreur is ook theater’

Amsterdam - Bette Dam groeide op in Friesland en woonde en werkte jarenlang in Kabul. Daar zag ze van binnenuit wat er mis ging in de verslaggeving rondom de ‘war on terror’. Ze schreef er een boek over en is deze week te gast in de podcast met Wierd Duk. Abonneer je ook op deze podcast via Spotify, iTunes of je eigen podcast-app.