Hond leidt politie naar gewond en onderkoeld baasje: ’Ze is mijn kleine beschermengel’

Tinsley, een vrouwelijke Duitse herder van een jaar oud, rende over een snelweg op de grens tussen New Hampshire en Vermont, waardoor automobilisten de politie belden. Toen politieagenten het dier zagen en het probeerden te vangen, leidde Tinsley hen naar een plek in de buurt. Daar was een pick-up van de weg geraakt. De twee inzittenden van de auto waren uit het voertuig geslingerd en leden aan onderkoeling.

„Het was duidelijk dat Tinsley de politie naar de plaats van het ongeval en de gewonden had geleid”, vertelt de politie van New Hampshire. „De agenten merkten dat de hond hen iets probeerde te laten zien omdat ze steeds van hen wegliep, maar niet helemaal”, vertelt agent Daniel Baldassarre. „Het was alsof ze zei ’volg mij, volg mij’.”

„Ik vergelijk het een beetje, voor diegenen die het zich herinneren, met een echt ’Lassie’-verhaal, waar mensen in nood zijn en de hond hulp gaat halen en hen naar de plaats brengt waar de persoon is”, aldus Baldassarre. Terwijl paramedici de eerste hulp verleenden aan de gewonden, zat de hond rustig naast haar baasje.

Cam Landry, het baasje van het Tinsley, verzekert dat Tinsley een lekkere beloning zal krijgen. „Ze is mijn kleine beschermengel”, vertelt hij aan televisiestation WCVB. „Het is een wonder dat ze slim genoeg was om te doen wat ze deed.”