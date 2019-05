5x dit moet je weten over de zeldzame hondenziekte

De Dierenbescherming noemt het zorgelijk dat deze bacterie zich nu in Nederland heeft verspreid. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De ongeneeslijke hondenziekte brucellose is opgedoken bij een Nederlandse fokker. Waar voorheen de ziekte alleen meereisde met honden die werden geïmporteerd, zijn nu in ons land honden geboren die de bacterie bij zich dragen. De Telegraaf beantwoordt vijf vragen over deze kwestie.