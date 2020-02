Blok: ’Russen achter grootschalige cyberaanval in Georgië’

Na de door de MIVD verijdelde cyberaanval bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag staan Russische hackers opnieuw internationaal te kijk als cyberboeven. Net als bij de OPCW-hack is er bewust voor gekozen de heterdaad te openbaren. „We moeten aan de wereld laten zien hoe groot die dreiging van cyberaanvallen is”, zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Behalve Nederland hebben ook Georgië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de Russische hack veroordeeld.

Aanval tijdens verkiezingen

Vaak is die dreiging enigszins ongrijpbaar. Tijdens de aftrap van de Georgische verkiezingscampagne niet. Toen werden duizenden websites plots offline gehaald, kwam de nationale tv-zender op zwart te staan en werden er rechtbanken aangevallen. Bij zo’n 15.000 websites verscheen in plaats van de startpagina het portret van oud-president Saakashvili met daaronder de tekst ’I’ll be back’. Het ging onder meer om websites van bedrijven en van de overheid.

„We hebben voldoende inlichtingen om vast te kunnen stellen dat de Russen hierachter zitten”, zegt Blok. „En we hebben bewijs.” Het is onduidelijk of Nederland eigenstandige inlichtingen heeft. Mogelijk hebben de Nederlandse inlichtingendiensten geholpen met het toewijzen van de cyberaanval aan Rusland. De VVD-minister, die zich de EU sterk heeft gemaakt voor een sancties voor cybermisdaden, is blij dat dit strafregime er nu is. Of er namen van de verantwoordelijken voor cyberaanval in Georgië op de straflijst komen, wil Blok nog niet zeggen.

„Deze acties overtreden de normen van verantwoord staatsgedrag in cyberspace zoals de VN die heeft vastgesteld en e tonen minachting voor internationale spelregels”, zo luidt de verklaring die Nederland met gelijkgezinde landen heeft vastgesteld.

„We zijn allemaal kwetsbaar voor cyberaanvallen”, zegt Blok. „Maar vaak lijkt die dreiging toch nog enigszins ongrijpbaar. We hebben gezien met het wannacry-virus dat ziekenhuizen werden getroffen en de Rotterdamse haven. En zo’n grote cyberaanval tijdens de verkiezingen die het normale leven verstoort, je moet er niet aan denken dat het bij ons gebeurt.”