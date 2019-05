Camouflageromper voor prins Harry

Prins Harry was donderdagmiddag als oprichter van de Invictus Games naar Den Haag gekomen om de aftrap te verrichten van de spelen voor gewonde militairen. Den Haag is over precies een jaar organisator en gaststad van de Invictus Games. De hertog van Sussex maakte kennis met sporters, sponsoren en de locatie, het Zuiderpark. Ook woonde de prins, zelf Afghanistan-veteraan, presentaties bij van boogschieten en rolstoelbasketbal, twee van de negen sportdisciplines die op het programma staan.

Prins Harry werd maandag vader van zoon Archie. Bij het Zuiderpark werd hij onthaald door enkele tientallen belangstellenden, van wie een aantal cadeaus had meegenomen, zoals teddybeertjes en babyslofjes. Van prinses Margriet had Harry al een romper gekregen met het logo van de Invictus Games erop.

Prinses Margriet en prins Harry bij de lancering van de Invictus Games 2020 Ⓒ ANP

Aan de Invictus Games, volgend jaar van 9 tot 16 mei, doen 550 deelnemers uit 19 landen mee. In 2020 jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting.

