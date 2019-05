Spanje en VS rollen pedonetwerk op

Het onderzoek naar het netwerk begon in 2016. De Guardia Civil kreeg toen een tip van de Amerikaanse collega’s van de FBI. In februari vorig jaar werd een lid van de groep opgepakt in de Spaanse stad Alicante. Die man werd vorige maand veroordeeld tot 180 jaar gevangenisstraf.

Na de arrestatie van de man bleek dat hij contact had met veel andere pedo’s, en dat hij een leidende rol speelde in het netwerk.

De groep bestond uit twee soorten leden. De ’hunters’ speurden als roofdieren sociale media af op zoek naar jonge meisjes. Ze richtten zich vooral op apps waarmee de meisjes livestreams van zichzelf konden maken. Ze hadden een strategie waarmee ze de meisjes verleidden om zich uit te kleden voor een webcam. Op dat moment kwamen de ’loopers’ in actie. Zij zorgden ervoor dat de beelden werden opgeslagen. Die filmpjes werden ook gebruikt om het vertrouwen van andere meisjes te winnen. Zo konden de bendeleden zich namelijk voordoen als kinderen. Bij een slachtoffer wisten ze door phishing zelfs achter wachtwoorden te komen.

