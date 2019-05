’Weer foto kroongetuige verspreid’

Het gaat om Tony de G., die getuigt tegen motorclub Caloh Wagoh. Dat bevestigt zijn advocaat naar aanleiding van berichtgeving van het AD. De G. wordt zelf verdacht van de moord op Jaïr Wessels, die in juli 2017 werd doodgeschoten op het parkeerterrein bij station Breukelen. In die zaak zit zijn foto bij de verspreide documenten.

Volgens zijn advocaat is dat echter niet zo’n ramp. „Het OM voelt zich er heel schuldig over, maar zijn foto is natuurlijk al verspreid vóordat hij kroongetuige werd”, vertelt Onno de Jong over het nieuws. Dat de foto nogmaals is verspreid, terwijl hij nu behalve verdachte ook kroongetuige is, noemt De Jong ’jammer, maar geen big deal’.

Het OM had de foto niet moeten verspreiden, benadrukt De Jong. Maar ook de nieuwe verdachten kennen De G. wel. „Zijn situatie verandert niet.” Dat nu wordt gevraagd om de afbeelding te verwijderen, noemt de raadsman ietwat ’voor de bühne’. „Nogmaals, ik hoef er geen grote woorden aan vuil te maken. Wat mij betreft is het geen grote fout.”

