Prins Harry de koning te rijk

Stralend van het kersverse gezinsgeluk fietst prins Harry een rondje door het Haagse Zuiderpark met atleet Dennis van der Stroom om het terrein van de Invictus Games te bekijken. Ⓒ ANP

Kersverse vader prins Harry liet alles deze week uit zijn agenda schrappen, maar zijn bezoek aan Den Haag bleef staan. Hier was hij donderdag aanwezig bij de lancering van zijn eigen Invictus Games. De spelen voor mentaal en fysiek gewonde soldaten komen volgend jaar naar de hofstad en dat was voor de hertog van Sussex de moeite waard om zijn gezinnetje even alleen te laten.