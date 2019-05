Enorme ravage na ongeluk met 9 voertuigen in Wijkertunnel

De ravage is groot, meldt de politie. Dat is ook te zien op foto’s van nieuwsfotografen die ter plekke waren. Hoe de gewonden er aan toe zijn, is nog niet bekend. De oorzaak van het ongeluk op rijksweg A9 is evenmin bekend.

Achter het ongeluk ontstond een lange file. De snelweg was enige tijd in beide richtingen afgesloten. De Westbuis van de tunnel, in de richting van Beverwijk, blijft naar verwachting tot 21.00 uur gesloten.

Rijkswaterstaat adviseert verkeer richting Alkmaar om gebruik te maken van de A22.