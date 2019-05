Thijs H.: modelstudent met psychische problemen

Politie bij de vermoedelijke woning van Thijs H. (inzet) in Den Haag. Ⓒ anp/Itiwana Bestuur-document

De woensdagavond voor drie moorden opgepakte Thijs H. (27) was een uitmuntende student, maar had forse psychische problemen. Hij bezocht een ggz-kliniek van Mondriaan in Maastricht. De laatste weken maakte hij een verwarde indruk.