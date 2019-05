’Grijze Wolf’ uit Vlaamse christelijke partij gezet

De 34-jarige Gül was tot voor kort wethouder van Heusden-Zolder namens het progressieve Groen. CD&V-voorzitter Wouter Beke haalde de Turkse Belg over om van partij te wisselen omdat hij een stemmenkanon in hem zag.

De beelden uit december 2017 waarop Gül zich als Grijze Wolf presenteert om de „Turkse vlag overal ter wereld te laten wapperen” hebben hem op andere gedachten gebracht.

Gül werd al eerder in verband gebracht met de omstreden organisatie, die niet verboden is in België maar wel in de gaten wordt gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij distantieerde zich toen van de Grijze Wolven. De video die nu is opgedoken, laat weinig twijfel bestaan over zijn sympathieën.