’Seriesteker’ blijft langer vast

In november 2018 en januari werden vier meisjes en vrouwen afzonderlijk van elkaar aangevallen in Castricum, Egmond aan den Hoef en Barsingerhorn. Allen bleken vanuit een voorbijrijdende auto te zijn gestoken met een scherp voorwerp.

Het was voor de politie een tijdlang onduidelijk of de vier zaken met elkaar te maken hadden, maar na uitgebreid onderzoek kwamen ze op spoor van de 23-jarige man uit Julianadorp. Hij blijft nog 90 dagen in voorlopige hechtenis zitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Holland bepaald.

Wat het motief is geweest om willekeurige en weerloze slachtoffers te verwonden is nog onduidelijk.

