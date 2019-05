Deken van giftig lood over Parijs: korte nagels, handen wassen

Dat hebben de autoriteiten donderdag gemeld. Er is zo’n 300 ton lood van het dak van de kathedraal over Parijs verspreid. Op straten en trottoirs zijn ’zeer significante’ hoeveelheden lood gevonden en in de grond zit zo’n 10 tot 20 gram lood per kilo grond, terwijl het ’normale’ niveau op 0.3 g/kg ligt: dertig tot zestig keer zo veel, dus.

De autoriteiten zeggen dat er nauwelijks concreet gevaar is, maar Parijzenaren in de buurt van de Notre Dame worden wel gesommeerd om hun huizen schoon te maken met sopjes en natte doeken, terwijl ze de stofzuiger niet mogen gebruiken. Ook moeten ze regelmatig hun handen wassen. Nagels moeten kortgeknipt zijn - en nagelbijten is uit den boze.

Daarnaast wordt ouders verteld om poppen en speelgoed van kinderen goed te wassen. Ook moeten zwangere vrouwen enkele voorzorgsmaatregelen nemen. In de lucht zijn de waardes overigens wel normaal waardoor het inademen van een grote hoeveelheid lood, dat giftig is, niet aan de orde is.