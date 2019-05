’Verbod op azc-nieuws is Noord-Koreaans’

Op last van wijkraad Osseveld-Woudhuis krijgen de ’kritische artikelen’ over de komst van een azc geen vervolg in het blad dat al 27 jaar een begrip is in de wijken Osseveld en Woudhuis. Het is voor het eerst in de lange geschiedenis dat de wijkraad zich bemoeit met de inhoud. Dat het nu wél gebeurt, is „curieus, bizar en onacceptabel”, zegt Tamboer die als vrijwilliger al vier jaar voor De Wijkkijker werkt.

Tamboer schrijft sinds 2015 over de komst van een azc dat op het terrein van GGNet waar ook mensen met psychische problemen worden opgevangen. Zijn laatste artikel over de komst van het azc was te kritisch, zo stelde de wijkraad die als geldschieter publicatie weigerde.

’Heel toevallig...’

Volgens Tamboer wilde de gemeente niet reageren op vragen over mensen met psychische problemen die komen te wonen naast de asielzoekers. „De gemeente vond het wijkkrantje niet de plek om op vragen in te gaan”, zegt Tamboer. „Ik kreeg te horen dat ze contact op zouden nemen met de wijkraad en héél toevallig werd een dag of drie later besloten om voorlopig geen azc-artikelen meer te plaatsen. Het is eigenlijk een verkeerd toneelstuk waar je in terechtkomt en dat zich afspeelt in Noord-Korea of China.”

Wijkbewoonster Christel snapt dat de redactie is opgestapt. „Vrijheid van meningsuiting moet je altijd kunnen ventileren. Het is wel raar dat ze niet tot elkaar kunnen komen. Dan moet het wel heel ver gegaan zijn dat een van de partijen is afgehaakt.” Ze noemt het zonde van het mooie blad en vindt artikelen over het azc belangrijk: „Zoiets heeft impact op een wijk. Zet twee groepen met mensen die traumatische ervaringen hebben bij elkaar en je weet niet of dat elkaar versterkt.”

’Uit elkaar gegroeid’

Jaap van Brummen, voorzitter van wijkraad Osseveld-Woudhuis noemt het opstappen van de redactie een ’triest unicum’. Volgens hem is er echter geen sprake van censuur. „De wijkraad en de redactie zijn uit elkaar gegroeid. Dat hebben we zelf laten gebeuren. Daarom willen we afspraken maken met de redactie over de inhoud. Het is ons blad en wij betalen het en wij worden verantwoordelijk gehouden voor wat er in De Wijkkijker wordt afgedrukt.” Dat de gemeente als subsidieverstrekker druk op de wijkraad zou hebben uitgeoefend, is onzin, stelt Van Brummen. „Dat is op geen enkele manier het geval.”

De gemeente Apeldoorn laat weten geen enkele rol te spelen in het dispuut tussen de redactie van de Wijkkijker en de wijkraad.