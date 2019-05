Surfer (28) overlijdt bij aanval haai

Dat melden verschillende internationale media. Het drama laat eens te meer zien dat surfers zich aan de regels moeten houden: de man surfte op ’verboden gebied’ en ’negeerde waarschuwingen’, zo schrijven Franse media.

Hij ging het water in bij het vissersplaatsje Saint-Leu. Surfen is daar slechts sporadisch toegestaan. Witte haaien zijn er zeer actief. Ook donderdagmorgen zou er een waarschuwing zijn uitgegaan om niet het water in te gaan. Toch ging het slachtoffer de zee in, samen met drie vrienden.

De haai rukte een been af. Daarna probeerden de vrienden het slachtoffer, van wie de nationaliteit onbekend is, nog op het droge te krijgen, maar dat lukte niet. Later is zijn levenloze lichaam uit zee gehaald.

Omstanders zijn geschokt door de dood van de surfer. Ⓒ AFP

De vrienden zouden ’haai-afwerende apparaatjes’ hebben gedragen aan hun enkels, zo melden Franse media. Die enkelband zou het jaagsysteem van de haai verwarren. Het slachtoffer droeg zo’n apparaatje niet.

Of de apparaatjes echt werken, is nooit echt wetenschappelijk onderzocht, al zien experts ze als een ’heilige graal’ in de toekomst.

Archieffoto van een waarschuwingsbord in Saint-Leu. Ⓒ AFP

De afgelopen jaren zijn er steeds meer haaienaanvallen bekend in de wateren van Réunion. Volgens het Franse BFM TV zijn er 24 aanvallen geteld in de afgelopen acht jaar, inclusief die van vandaag. Bij elf daarvan stierf het slachtoffer.