Thijs H. zocht hulp

Een briljante student, uiterst slim en tevens bedrijvig, maar ook iemand die – zeker de laatste tijd – forse psychische problemen had. Dat is het beeld van Thijs H. uit Den Haag, die woensdagavond na een klopjacht werd opgepakt voor drie moorden in Den Haag en op de Brunssummerheide.

Veiligheidscamera’s bij de ingang van die instelling hebben ook de beelden gemaakt die door de politie zijn gebruikt in het opsporingsbericht. Mensen uit de omgeving van H. vonden al eerder dat hij een verwarde indruk maakte.

De politie heeft de handen vol aan mensen met uiteenlopende psychische problemen. Het aantal meldingen waarvoor de politie uitrukte is in acht jaar tijd verdubbeld tot 80.000 in 2018. Als een van de oorzaken wordt de kaalslag in de zorg genoemd.

