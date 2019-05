Porno-actrice maakt video in zelfrijdende Tesla ’op drukke weg’

Jackson heeft de video opgenomen met haar vriend, vertelt ze tegen Business Insider. Ze bevredigt de bestuurder en gaat ’op hem zitten’, waarna laatstgenoemde geen mogelijkheid meer heeft het stuur vast te houden. Tesla benadrukt juist dat, ook in zelfrijdende modus, altijd twee handen aan het stuur dienen te zijn.

De zelfrijdende modus moet namelijk nog worden verbeterd. Het Autopilot-systeem is voor de ’oplettende chauffeur die zijn handen aan het stuur houdt en er rekening mee houdt dat de besturing op elk moment moet worden overgenomen’, aldus de fabrikant in de digitale bijsluiter. Op de Nederlandse website staat: ’De huidige functies vereisen actief toezicht van de bestuurder en maken de auto niet zelfrijdend.’

Jackson is desondanks trots op de video, die de zoekterm ’Tesla’ omhoog doet schieten op de website Pornhub. Het idee was spontaan, zegt ze. „We waren wat aan het grappen. Maar we zeiden na afloop meteen: dit moet een geweldige video zijn.”

Het zicht op de weg was volledig weg. Ⓒ Screenshot

Bang om te crashen, was ze niet. Toch bleek de actie achteraf zeer onverantwoord, geeft ze ook toe. „Ik raakte op enig moment het stuur en zo schoot de auto uit de zelfrijdende modus”, zegt ze. Dat liep goed af. „Het was een rechte weg, zonder veel bochten. Maar er was veel verkeer. Om ons heen waren aardig wat auto’s.”