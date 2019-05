’Bewoners moeten loskomen van decibellen’

Geluidsarm bouwen moet de vliegherrie voor omwonenden beperken. Ⓒ ANP

Hoofddorp - Afgelopen jaren is er bergen geld gestoken in isolatie van woningen rond Schiphol, maar er is geen aandacht geweest voor geluidswerend bouwen. „Voordeel daarvan is dat je in de tuin kunt zitten. Ook hebben we ontdekt dat een groene omgeving de lawaaibeleving fors doet dalen”, aldus bouwkundige Martijn Lugten.